Đi tìm tháp nước xuất hiện trong bức ảnh quy tập hài cốt liệt sĩ năm 1968

Bức ảnh tư liệu năm 1968 vừa được Bộ Tư lệnh TP.HCM công bố nhằm tìm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngoài những đứa trẻ sống quanh khu vực nghĩa địa Chí Hòa năm ấy, bức ảnh còn ghi lại một tháp nước phía xa, được cho là vẫn hiện diện sau gần 60 năm.

Từ chi tiết này, PV Báo Điện tử VTC News tìm đến khu vực từng là nghĩa địa Chí Hòa - nơi được cho là địa điểm chôn cất các liệt sĩ và hiện nay là Công viên Lê Thị Riêng (875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Giữa không gian công viên xanh mát, khó có thể hình dung nơi đây từng là một nghĩa trang rộng lớn của thành phố nhiều thập niên trước.

Hồ nước là một trong những điểm thu hút người dân tại Công viên Lê Thị Riêng. Mặt hồ rộng, nhiều cây xanh bao quanh tạo nên không gian thoáng đãng, trở thành nơi dạo bộ, ngắm cảnh và thư giãn người dân.

Bên hồ nước, nhiều người chọn ngồi câu cá để thư giãn.

Không gian xanh rộng lớn giữa trung tâm TP.HCM trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người sau giờ làm việc.

Giữa công viên, Nhà bia ghi danh liệt sĩ được xây dựng như một dấu mốc nhắc nhớ về quá khứ của vùng đất này.

Bia tưởng niệm ghi lại thông tin về những liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau gần 60 năm, những hàng cây xanh đã phủ kín dấu vết nghĩa trang, nhưng các công trình tưởng niệm vẫn hiện diện như lời nhắc nhở về một phần lịch sử từng diễn ra trên chính mảnh đất này.

Sơ đồ công viên Lê Thị Riêng.

Nằm trong công viên Lê Thị Riêng là khu vui chơi Thỏ Trắng, điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình TP.HCM suốt nhiều năm qua.

Ông Thảo, bảo vệ khu vui chơi Thỏ Trắng cho biết, hôm qua (31/5), đoàn của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến công viên Lê Thị Riêng để khảo sát. Đoàn đi cùng một số người lớn tuổi, được cho là chứng kiến cảnh chôn cất trong bức ảnh năm 1968.

Một chi tiết đặc biệt, cách công viên không xa (khoảng 300 mét), tại Nhà thờ Thánh Bường (góc đường Nguyễn Giản Thanh - Trường Sơn), một tháp nước cổ vẫn hiện diện.

Quan sát thực tế cho thấy hình dáng công trình này có nhiều nét tương đồng với tháp nước xuất hiện trong bức ảnh năm 1968. Từ phần bồn chứa hình tròn phía trên đến hệ khung đỡ phía dưới đều mang những đặc điểm giống nhau.

Theo thông tin PV ghi nhận được tại nhà thờ, công trình này đã tồn tại từ nhiều thập niên trước năm 1968 và là một trong những dấu tích lâu đời còn lại của khu vực.

Tuy nhiên, để khẳng định tháp nước trong ảnh tư liệu và tháp nước hiện nay là cùng một công trình cần thêm thời gian, nhiều căn cứ lịch sử. Song sự tương đồng về hình dáng cùng vị trí địa lý khiến công trình này trở thành một đầu mối đáng chú ý trong quá trình đối chiếu tư liệu.

Từ vị trí tháp nước, nhiều nhận định cho rằng vị trí chôn cất hài cốt các liệt sĩ nằm ở khu nhà tưởng niệm giữa công viên. Nếu giả thuyết này được xác thực, đây sẽ là dấu mốc giúp nối liền hiện tại với một phần ký ức chiến tranh đang được tìm lại giữa lòng TP.HCM.