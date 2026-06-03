Ukraine thừa nhận phóng UAV vào nước thành viên NATO

Nhật báo Helsingin Sanomat trích dẫn các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết, vụ việc trên xảy ra hôm 15/5, gây ra báo động an ninh lớn ở vùng Uusimaa, bao gồm cả thủ đô Helsinki. Cảnh báo đã làm gián đoạn giao thông hàng không tại sân bay Helsinki-Vantaa.

Ban đầu, các quan chức Phần Lan không tiết lộ chi tiết cảnh báo, chỉ nói rằng UAV từ Nga có thể đang tiếp cận nước này, tạo ấn tượng rằng mối đe dọa có liên quan đến Moscow.

Lính Ukraine vác UAV. Ảnh: ABC

Tuy nhiên, theo Helsingin Sanomat, các biện pháp khẩn cấp được đưa ra sau khi Phần Lan nhận được cảnh báo từ Ukraine. Kiev cho biết đã vô tình phóng UAV mang chất nổ về phía Phần Lan.

Lực lượng quốc phòng Phần Lan sau đó cho biết không phát hiện vụ vi phạm không phận nào. Theo nhật báo trên, hiện chưa rõ lý do tại sao UAV không bao giờ xâm nhập vào nước này nhưng cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không Nga có thể đã bắn hạ các UAV trên đường đi.

Báo cáo trên đã vấp phải sự chỉ trích của các nghị sĩ Phần Lan. Các thành viên của Ủy ban đối ngoại nước này cho biết, họ không được thông báo rằng Ukraine đã cảnh báo trong khi đây là thông tin cần được chia sẻ ngay lập tức.

Vụ việc trên đã bổ sung vào danh sách ngày càng dài các sự cố liên quan tới UAV của Ukraine, vốn xâm nhập hoặc tiếp cận không phận nước ngoài khi đang trên đường đến các mục tiêu ở Nga. Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan đều đã báo cáo các vụ việc tương tự trong những tháng gần đây.

Tháng trước, Estonia lần đầu tiên bắn hạ một UAV bị nghi là của Ukraine trên lãnh thổ nước này, trong khi Latvia chứng kiến ​​máy bay không người lái của Ukraine tấn công các cơ sở chứa dầu gần biên giới Nga.

Moscow đã nhiều lần cáo buộc các nước NATO âm thầm cho phép Ukraine sử dụng không phận để tấn công các mục tiêu ở tây bắc Nga, đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Leningrad. Các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng Kiev có thể dàn dựng các hành động khiêu khích liên quan đến UAV để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột sâu hơn.