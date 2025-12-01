Máy đào hầm TBM Thần tốc metro Nhổn- Ga Hà Nội cán đích ga Trần Hưng Đạo

TBM1 "Thần Tốc" bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 30/7/2024. Đến nay, TBM này đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm, đi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (Ga Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên tại Thủ đô, công nghệ đào hầm TBM được vận hành thi công xuyên lòng đất đô thị trung tâm, đi qua những khu vực có mật độ dân cư, hạ tầng kỹ thuật và di sản văn hóa đặc biệt.

Hành trình của “Thần Tốc” đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ thi công đoạn ngầm dài gần 4 km của dự án, đồng thời mở ra cột mốc mới trong năng lực thi công công trình ngầm đô thị tại Việt Nam.

Khoảnh khắc robot đào hầm TBM mang tên Thần Tốc của tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội cán đích tại ga Trần Hưng Đạo vào sáng nay 1/12

Trong hơn 1 năm qua, máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã hoạt động an toàn, lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm (segment), tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản.

Sau khi kết thúc khoan tại ga S12 - Ga Hà Nội, phần đầu khoan của các máy TBM sẽ được tháo dỡ tại ga này, hệ thống thiết bị phụ trợ còn lại sẽ được kéo trở về và tiếp tục tháo dỡ tại ga S9 - Kim Mã.

Song song, máy TBM số 2 với tên "Táo Bạo" cũng đang nỗ lực thi công đoạn hầm còn lại. TBM2 hiện đang tiếp tục hành trình tới ga S 11. Tính đến ngày 1/12/2025, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt hơn 72%. Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 3.395/3.495 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ hai máy TBM hoạt động.

Sau gần 1,5 năm thi công, máy TBM số 1 Thần tốc đã về đích như kế hoạch

Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB) cho biết: "Việc TBM số 1 “Thần Tốc” về đích tại ga S12 hôm nay là một cột mốc lịch sử, không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của tuyến hầm đầu tiên mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của toàn dự án.

Đây là thành quả của sự chỉ đạo sát sao của thành phố, các nhà tài trợ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ban ngành, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng hành của nhân dân Thủ đô".