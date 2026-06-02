Thủ tướng Israel Netanyahu tiếp tục tấn công ở Lebanon, phớt lờ tuyên bố ngừng bắn của ông Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại miền Nam Lebanon.

Theo tờ Yedioth Ahronoth, ông Netanyahu cho biết đã trao đổi với ông Trump trong cuộc điện đàm tối 1/6 và nhấn mạnh rằng lập trường của Israel "không thay đổi".

"Nếu Hezbollah không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và công dân Israel, Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Beirut", ông Netanyahu tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Israel cũng khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự theo kế hoạch tại miền Nam Lebanon.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump thông báo rằng Israel và Hezbollah đã đạt được một sự hiểu biết chung về việc ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau, làm dấy lên sự khác biệt rõ rệt trong cách tiếp cận của hai đồng minh đối với cuộc xung đột.

Đài truyền hình công cộng KAN của Israel cho biết Tel Aviv từng lên kế hoạch không kích khu vực ngoại ô phía Nam Beirut vào sáng 1/6, nhưng đã quyết định hoãn cuộc tấn công sau sự can thiệp trực tiếp từ phía Mỹ.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ các kênh trao đổi thông điệp với Washington liên quan đến cuộc khủng hoảng Lebanon, khiến các nỗ lực ngoại giao trong khu vực thêm phức tạp.

Nguy cơ leo thang khu vực

Cuộc điện đàm giữa ông Netanyahu và ông Trump diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel ra lệnh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang mạnh kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2. Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 8/4, nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad chưa thể mang lại một thỏa thuận lâu dài khi giao tranh dọc biên giới Israel - Lebanon vẫn tiếp diễn.