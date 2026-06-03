Ông Zelensky ra lệnh chấm dứt cuộc chiến Ukraine càng nhanh càng tốt

Phát biểu tại Diễn đàn Kiến trúc An ninh quốc tế, ông Budanov đã thông báo về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Ukraine của phái đoàn Mỹ.

"Họ xác nhận rằng họ dự định sẽ đến Kiev và Moscow trong thời gian tới", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống cho biết.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm thông tin về thành phần hay mục đích của phái đoàn.

Ngoài ra, theo Budanov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh nỗ lực chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước mùa đông.

“Đó thực sự là mục tiêu của ông ấy - chấm dứt các hoạt động giao tranh trong thời gian sớm nhất có thể, tốt nhất là trước mùa đông. Với cương vị người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, tôi chắc chắn sẽ làm mọi điều có thể để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Ukraine đã đề ra” - Budanov nói.

Ông cho rằng mục tiêu này là kịp thời, được cân nhắc kỹ lưỡng và hoàn toàn khả thi.

Ông cũng tin rằng "giờ đây, hơn bao giờ hết, có triển vọng" Nga sẽ sẵn sàng thực hiện "một số hành động nhất định" để chấm dứt chiến tranh trong tương lai gần.

Nhưng ông không loại trừ khả năng Moscow cuối cùng sẽ từ chối chấm dứt các hành động thù địch.

Những mối đe dọa cấp bách hơn Oreshnik

Budanov nhận định Ukraine hiện phải đối mặt với những mối đe dọa quân sự cấp bách hơn hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga.

“Chúng tôi có một vấn đề cấp bách hơn nhiều, đó là những thứ đã trở nên quen thuộc: tên lửa Iskander, các hệ thống S-400 được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất, tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, cùng với các thiết bị bay không người lái” - ông nói.

Phát biểu của Budanov được đưa ra sau khi Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine hôm 24/5.

Theo các nguồn tin Nga, chiến dịch này sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình Zircon và máy bay không người lái tấn công.

Ông Zelensky mới đây đã tuyên bố trong một cuộc họp với đảng Người đầy tớ Nhân dân của mình rằng giai đoạn nóng của cuộc chiến sẽ kết thúc vào tháng 11.

Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố, ông Zelensky phải rút lực lượng vũ trang Ukraine khỏi Donbas và "các vùng lãnh thổ của Liên bang Nga" để bắt đầu đàm phán hòa bình. .