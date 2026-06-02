Vì sao không thử nghiệm xăng E10 trước khi đưa vào bán đại trà giống như xăng E5?

Xăng E10 đã trở thành xăng tiêu chuẩn phổ biến ở các quốc gia

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, thay thế cho xăng truyền thống. Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học là xu thế toàn cầu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta từ yêu cầu về phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết, trên thế giới, có khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 97% dân số thế giới, áp dụng xăng sinh học. Con số 65 có thể không phản ánh được toàn bộ khoảng 200 quốc gia, nhưng thực sự gần như là phủ khắp dân số thế giới. Ở Mỹ tỉ lệ xăng E10 sử dụng đến 98%, chỉ có khoảng 2% là xăng khoáng dành cho những khu vực vẫn phải có những trạm bơm.

Châu Âu sử dụng xăng E10 phổ biến, Các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan đều sử dụng xăng E10. Australia cũng sử dụng xăng E10. Nhật Bản rất thận trọng nhưng cũng có lộ trình đến năm 2027 sử dụng xăng E10. Như vậy, tại những khu vực và các quốc gia phổ biến trên thế giới, hầu hết E10 đã trở thành xăng tiêu chuẩn.

Thế giới đã sử dụng xăng E10 từ rất lâu, do vậy chúng ta không phải là nơi thử nghiệm mà ngay lập tức được sử dụng một sản phẩm thế giới đã thử nghiệm. Xăng E10 ở Việt Nam và nước ngoài, tiêu chuẩn về cơ bản là giống nhau, có thể khác nhau một số phụ gia nhất định.

"Như vậy, chúng ta không mất quá trình để chuyển đổi. Và như thế, chúng ta không mất thời gian để đánh giá lại tính hiệu quả của xăng E10 đối với bức tranh tổng thể sử dụng cũng như là kinh tế", ông Đỗ Văn Tuấn nói.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo, từ những năm 80 của thế kỷ trước cho tới nay, Việt Nam đã nhiều lần chuyển đổi nhiên liệu. Cụ thể, ở những thập kỷ 90, chúng ta chuyển đổi toàn bộ nhiên liệu từ tiêu chuẩn GOST của Xô Viết sang ASTM - tức tiêu chuẩn của Mỹ/châu Âu.

Năm 2000, nước ta lại chuyển đổi toàn bộ xăng có chì sang xăng không chì. Đây là một bước chuyển đổi có tác động mạnh tới các phương tiện vận tải vào thời kỳ đó. Từ năm 2000 đến nay, có thêm nhiều đợt chuyển đổi thay thế những nhiên liệu đang lưu hành, lưu thông ở trong nước. Với Quyết định 53 và lộ trình phát triển xăng sinh học, cuối năm 2017 và đầu năm 2018, nước ta đã chuyển đổi thay thế mặt hàng xăng khoáng RON92 sang nhiên liệu sinh học E5.

Loại bỏ lo lắng xăng E10 ảnh hưởng đến độ bền động cơ

PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, một số người băn khoăn về vấn đề về tương thích vật liệu cũng như ảnh hưởng đến độ bền khi sử dụng xăng E10 thay thế cho xăng khoáng cũng là một vấn đề được quan tâm và đặt ra. Tuy nhiên, chúng ta không nên lo ngại vấn đề này quá bởi vì xăng sinh học E10 đã được sử dụng khá lâu trên thế giới, từ những năm 80 của thế kỷ trước. Gần chúng ta, Thái Lan sử dụng E10 từ những năm 2000 cho đến thời điểm bây giờ.

Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về khả năng tương thích của các chi tiết trên động cơ đối với xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng quan tâm đến sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo nghĩa rằng các chi tiết khi sử dụng xăng khoáng, sau một thời gian cũng sẽ có sự suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 – chúng ta nói là tương thích có nghĩa là ảnh hưởng của xăng E10 tới các chi tiết – cũng tương đương, tương tự như khi sử dụng xăng thuần khoáng.

"Thêm vào đó nữa, có một số ít các phương tiện sản xuất đã lâu, có lẽ là từ năm 2000 trở về trước. Chúng tôi cũng đã thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm trên một vài mẫu động cơ ô tô và xe máy thế hệ cũ, cụ thể là từ những năm 2000 trở về trước, thì thấy rằng có những mẫu xe tác động của E10 hoàn toàn tương đương như tác động của xăng khoáng. Và cũng có những mẫu xe khá cũ nữa thì tác động có thể nói là không đáng kể, chênh lệch không đáng kể. Cho nên chúng ta không nên lo ngại quá.

Người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng xăng sinh học E10. Thêm vào nữa, những phương tiện cũ – trong trường hợp phương tiện có cho phép sử dụng xăng có trị số octan RON 92 chẳng hạn –có thể lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92 hiện vẫn đang lưu hành ở trên thị trường", PGS.TS Phạm Hữu Tuyến chia sẻ.

Các kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện giao thông vận tải trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng thấy rằng sự thay đổi về công suất, về tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng xăng sinh học E10 hoàn toàn có thể tương đương khi các phương tiện sử dụng xăng khoáng.

Liên quan đến việc sử dụng xăng E10, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM, khuyến cáo người tiêu dùng có thể chủ động áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ gặp phải nhiên liệu có hàm lượng nước cao. Theo ông, người dân nên ưu tiên lựa chọn các cây xăng uy tín, có lưu lượng bán hàng lớn, đặc biệt là những điểm bán thường xuyên phục vụ taxi hoặc các phương tiện vận tải hoạt động liên tục.

Ông cho rằng các cây xăng có tốc độ luân chuyển nhiên liệu nhanh sẽ hạn chế được tình trạng nhiên liệu tồn lưu quá lâu trong bể chứa. Những cây xăng lượng bán ít, nhiên liệu nằm trong bồn lâu hơn thì khả năng hút ẩm, hút nước cũng nhiều hơn.

Bộ Công thương đã ban hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học, trong đó thông tin lộ trình thực hiện xăng sinh học, tính tương thích của xăng E10 với các động cơ, những lưu ý với các loại xe khi sử dụng xăng sinh học và khuyến nghị với người sử dụng. Một số hiện tượng khi sử dụng xăng sinh học như yếu máy, hao xăng, hút ẩm cũng được giải thích và có những lưu ý cụ thể với người dân trong quá trình sử dụng xăng sinh học.

Tại cẩm nang này, Bộ Công Thương công bố số hotline: 0866.59.4498. Một đại diện của Bộ Công Thương cũng cho biết đang lựa chọn số đường dây nóng để hỗ trợ cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng sinh học và sẽ sớm công bố tới người dân.