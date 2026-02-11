Hà Nội: Có 13 người xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 11/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi biên bản Hội nghị hiệp thương tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 2/2/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành công văn về việc điều chỉnh lần thứ hai số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Từ ngày 4 đến ngày 8/2/2026, hội nghị nơi cư trú tại các khu dân cư, thôn, tổ dân phố nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và hội nghị cử tri nơi công tác tại cơ quan, đơn vị nơi có người tự ứng cử đều đã được tổ chức, đảm bảo đúng quy trình, quy định, tiến độ, dân chủ, công khai, các cử tri đã thẳng thắn nhận xét, đánh giá và thể hiện tín nhiệm của mình đối với các ứng cử viên.

Tại hội nghị, theo báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, 50/51 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% và 1 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. Có 13 người ứng cử xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 2 người xin rút trước hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 39 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, không có người tự ứng cử.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, có 224/248 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%, 43 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Trong đó 24 người có đơn xin rút ứng cử trước khi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đến thời điểm này, không phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan người ứng cử.

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 205 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, không có người tự ứng cử.