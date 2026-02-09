Cử tri tín nhiệm đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Ngày 8/2, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Tại hội nghị, cử tri nhận xét đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch rõ ràng, lập trường tư tưởng chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, gương mẫu; tác phong công tác dân chủ, thẳng thắn, nói đi đôi với làm. Cử tri cũng đánh giá ông có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và công tác chỉ huy, quản lý Quân đội.

Là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, đại tướng Phan Văn Giang đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Quân đội và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết, nhất trí tín nhiệm ông tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp. Ông cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại diện cho cử tri và nhân dân, tham gia xây dựng pháp luật sát thực tiễn, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó, tại các hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cũng được 100% cử tri thống nhất tín nhiệm, đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Giang Huy