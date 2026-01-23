Hình ảnh Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

Chiều 23/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc. Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, sáng cùng ngày (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã họp phiên thứ nhất tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV dự hội nghị.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ngay sau lễ bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông tin kết quả Đại hội Đảng XIV.

Thông tin tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng khi gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Đại hội XIV của Đảng.