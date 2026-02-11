Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Trung tá CSGT hy sinh ở Thái Nguyên

Chiều 11/2, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, trao Huân chương cho thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba cho thân nhân Trung tá Lao Hoàng Hải. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Trước đó, trưa 4/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Km 143+350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), Trung tá Lao Hoàng Hải bị xe tải đâm trúng và hy sinh.

Ngày 7/2, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba nhằm ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình, khẳng định sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải là biểu tượng cao đẹp của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ thân nhân đồng chí Lao Hoàng Hải. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết đã phát động cán bộ, chiến sĩ học tập tấm gương của Trung tá Lao Hoàng Hải; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Thái Nguyên trao số tiền 1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ quyên góp hỗ trợ thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.