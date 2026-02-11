Bộ Quốc phòng có 14 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Ngày 11/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách cán bộ Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết hội nghị cử tri nơi công tác được tổ chức dân chủ, thành phần và số lượng cử tri tham dự đúng quy định. Kết quả tổng hợp cho thấy 217/217 cán bộ Trung ương được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Mặt trận không ghi nhận ý kiến, vụ việc liên quan đến người được giới thiệu cần xác minh.

Theo danh sách, cơ quan Đảng có 10 người; cơ quan Chủ tịch nước 2; cơ quan của Quốc hội 145; Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ 15. Bộ Quốc phòng có 14 người, gồm Bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng. Bộ Công an có 3; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có 1; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 người.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, được 100% ý kiến thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu Quốc hội khóa 15 tại phiên họp ngày 11/12. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, trong 217 người được lập danh sách có 152 người thuộc diện tái cử; 5 người ngoài Đảng; 23 người là dân tộc thiểu số. Về trình độ, có 22 Giáo sư, Phó Giáo sư; 78 Tiến sĩ; 89 Thạc sĩ; 28 người có trình độ đại học, cử nhân.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự thống nhất lập danh sách 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách, bảo đảm chính xác, đầy đủ thông tin của người ứng cử.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách 217 người đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã phối hợp với Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử, thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.