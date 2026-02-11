Bắt tài xế vụ xe tải húc xe con văng xuống suối rồi bỏ chạy

Trước đó, ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo từ Công an xã Chiềng Mung về vụ việc: Vào khoảng 4h30 ngày 9/2/ tại Km 289 + 200 Quốc lộ 6 (thuộc bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải (chưa xác định đặc điểm tại thời điểm xảy ra vụ việc) và xe ô tô con nhãn hiệu VinFast VF5 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La do ông T.V.H điều khiển.

Phương tiện đối tượng Trần Ngọc Hoàng điều khiển gây tai nạn

Trên xe ô tô còn có chị Đ.T.V (SN 2002) và cháu P.T.D (SN 2025, cùng trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La). Sau va chạm, xe ô tô con bị văng xuống suối, ngập nước, hư hỏng nặng; ông H, bà V. và cháu D. bị thương. Xe ô tô tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau khi gây tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm phương tiện đã gây tai nạn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn đã di chuyển lòng vòng, thay đổi lộ trình nhằm tránh sự phát hiện, sau đó di chuyển về hướng Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, quyết liệt, chỉ sau 18 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Hoàng là người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H - 856.30, màu đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Đối tượng Trần Ngọc Hoàng tại cơ quan Công an.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Trần Ngọc Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi gây tai nạn Hoàng đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường rồi mang xe đến một gara ô tô ở Hà Nội để sửa chữa nhằm che giấu dấu vết, trốn tránh trách nhiệm. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định Hoàng âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Vào năm 2023, Hoàng từng bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và hiện vẫn đang trong thời gian chấp hành án treo.