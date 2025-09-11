Hà Nội cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục như thế nào ở phân kỳ 2?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến hình ảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập. Để làm rõ hơn về phương án thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, PV Tiền Phong đã trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu, tư vấn thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận liên quan đến hình dáng quảng trường, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời điểm đưa công trình vào sử dụng nhân dịp A80, nhiều người dân trải nghiệm thực tế tại đây đã có phản hồi tích cực. Do đó hình ảnh trên mạng và thực tế có thể khác nhau nên khó có thể phán xét nếu chưa trải nghiệm thực tế không gian này.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo ông Cường, dư luận trên mạng có ý kiến cho rằng công trình cũ, lạc hậu nhưng không phải vậy. "Chúng tôi khẳng định màu sắc vàng nhạt này là màu sắc rất gần gũi với không gian phố cổ, hồ Gươm. Với 1 màn hình LED lớn là biểu hiện của sự hiện đại, tổng hòa cho không gian không quá cũ, không quá mới", ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, đây không phải công trình kiến trúc thông thường mà là một tiện ích đô thị. Màn hình LED có tác dụng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Thủ đô. Kiến trúc này không đi theo kiến trúc cổ điển, mà được giản lược, chủ yếu là mảng miếng và dùng màu sắc hài hòa với công trình tiếp giáp màn hình LED. Màn hình LED này đã được tính toán sao cho hài hòa với công trình lân cận, đặc biệt là công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng tạo thành công trình tổng thể có sự hài hòa, ăn nhập với không gian xung quanh.

Một góc Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đáng chú ý, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1, sau giai đoạn này, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng để thực hiện giai đoạn hai và phân kỳ 2. Ông Cường khẳng định: "Chúng tôi rất cầu thị và sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai".

Về các bước chỉnh trang trong thời gian tới, ông Cường cho biết, phía dưới màn hình LED là khu vực đang phải sử dụng các vật chắn để che các bốt điện. Khoảng 3-4 tháng tới khi các bốt điện này được di chuyển, đơn vị sẽ có những thiết kế, cải tạo làm sao phù hợp với không gian ở đây. Cố gắng sẽ đưa những chi tiết, hình ảnh hiện đại, phù hợp với thời đại ngày nay.

Ngoài ra, toàn bộ mặt nền của quảng trường sẽ được nghiên cứu, cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị. Hiện nay cơ quan chức năng đã đưa ra một số tiện nghi đô thị như ghế ngồi, bồn hoa theo dạng linh hoạt, sẽ được sắp xếp theo từng sự kiện tổ chức tại đây. Hiện phần cây xanh chưa được bổ sung, sau đợt này, đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu bổ sung thêm cây xanh và phần ghế ngồi dạng mô đun có thể sắp xếp các hình thức khác nhau, thay đổi các vị trí tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.

"Phần mặt nền chúng tôi sẽ sắp xếp những kiến trúc đơn giản, hài hòa, không lạ lẫm, không đưa những kiến trúc châu Âu hay nước ngoài vào đây, chúng tôi muốn kiến trúc này phải là kiến trúc của Việt Nam, của Hà Nội và kiến trúc phố cổ. Sẽ có những thiết kế chi tiết hơn để nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn sau", ông Cường nói.