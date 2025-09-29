Giải cứu 13 người mắc kẹt trong trang trại ngập nước

Gần trưa 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận tin báo nhóm công nhân bị cô lập trong nước lũ. Đơn vị huy động ca nô và 11 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần hai giờ, toàn bộ 13 người được đưa ra ngoài an toàn.

Cảnh sát dùng cano giải cứu 13 người kẹt trong trang trại ở xã Ngọc Lặc. Ảnh: Lam Sơn

Theo chính quyền địa phương, sáng nay nước lũ ở khu vực bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao phong, xã Ngọc Lặc dâng cao gây ngập lụt, chia cắt cả một vùng rộng lớn. Lũ về qúa nhanh khiến nhóm công nhân nuôi lợn không kịp sơ tán nên mắc kẹt.

Sáng cùng ngày, một trận lốc xoáy lớn ở xã Hoằng Phú làm sập mái nhà ông Lê Văn Lương và hàng chục hộ dân khác. Ông Lương cùng ba cháu nhỏ kịp chạy vào nhà vệ sinh trú ẩn, sau đó được cảnh sát cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Chiều 29/9, khoảng 60 người dân vùng ngập lụt ở Nông Cống cũng được công an đưa đi sơ tán. Ảnh: Lam Sơn

Hoàn lưu bão Bualoi đang gây mưa lớn, ngập lụt xảy ra tại nhiều xã phường ở Thanh Hoá như Đào Duy Từ, Tượng Sơn..., nhiều hộ dân đang mắc kẹt, kêu cứu trong vùng cô lập. Quân đội và công an đang huy động lực lượng, phương tiện sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11. Đến trưa nay, bão làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.