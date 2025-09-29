Bão số 10 thổi bay 50.000 m2 tôn tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2

Theo báo cáo, bão số 10 bắt đầu đi vào vùng ven biển thuộc địa phận Đèo Ngang, phường Hoành Sơn lúc 22h ngày 28/9. Đến 1h ngày 29/9, tâm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Trong quá trình di chuyển, bão quét qua tất cả các xã, phường trong tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX khi vừa khánh thành Tổ máy số 1 vào ngày 18/9/2025 tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Bão số 10 có phạm vi ảnh hưởng rộng, hầu hết toàn tỉnh, kể cả các xã miền núi, trong đó ven biển có gió cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14; miền núi giật cấp 9 – 10 gây mưa, lũ lớn trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.983 phương tiện với 10.994 lao động trên các tàu, thuyền hoạt động ngoài khơi. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến thời điểm trước khi bão số 10 đổ bộ, tất cả tàu thuyền đã vào bờ tránh trú an toàn; tỉnh Hà Tĩnh đã cấm biển vào 7h30 ngày 27/9.

Bão số 10 đã làm cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị bay và sập 50.000 m2 tôn.

Trước thời điểm bão đổ bộ, toàn tỉnh đã sơ tán 9.585 hộ dân với 20.007 người. Trong đó, khu vực ven biển sơ tán 5.912 hộ với 13.041 người; khu vực miền núi 1.670 hộ với 3.525 người và các khu vực khác sơ tán 2.003 hộ với 3.441 người.

Tính đến 9h ngày 29/9, toàn tỉnh có 523 hộ bị ngập; 2.742 hộ với 6.631 người bị cô lập và 168 tuyến đường có tổng chiều dài 136 km bị ngập.

Tại trường Mầm non Trường Sơn (xã Đức Minh), hệ thống mái ngói, mái tôn bị gió giật đổ, hư hỏng.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 167 trường học bị hư hỏng, tốc mái sau khi bão số 10 quét qua.

Thiệt hại sơ bộ ban đầu, toàn tỉnh đã có 1 người chết là ông Nguyễn Văn Tịnh, trú tại thôn Quang Tiền, xã Đức Thịnh. Khoảng 5h ngày 29/9, ông Tịnh leo lên mái nhà kiểm tra hệ thống ngói bị tốc do ảnh hưởng của bão số 10 thì trượt chân ngã tử vong. Hiện, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình thực hiện công tác mai táng theo phong tục địa phương. Toàn tỉnh hiện có 9 người bị thương do bão.

Bão số 10 đã làm 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó một số xã có số nhà bị hư hỏng nhiều là Can Lộc 2.939 nhà; Đông Kinh 2.385 nhà; Cẩm Bình 2.560 nhà; Đồng Tiến 1.200 nhà... và hư hỏng rất nhiều công trình phụ trợ.

Nhiều doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng bị thiệt hại nặng nề sau bão.

Không ít hệ thống nhà xưởng, phụ trợ chỉ còn là đống sắt vụn hoang tàn.

Một số tuyến đê trọng yếu như đê Cẩm Nhượng tại xã Thiên Cầm bị sạt lở 15m2, xã đã huy động 40m3 đá hộc và rọ đá để gia cố, hiện phạm vi sự cố không phát triển thêm; đê Hữu Phủ xã Thạch Khê; đê Tả Nghèn xã Mai Phụ bị bong xô nhiều điểm trên toàn tuyến; đê Hội Thống do ảnh hưởng của bão số 10 bờ biển sạt lở thêm, nhiều đoạn bờ gia cố tạm thời để bảo vệ đê bị sạt.

Đặc biệt, bão đã làm cho 1.151 cột điện đổ gãy, trong đó nhiều nhất là tại xã Sơn Tiến (75 cột), xã Đồng Tiến (70 cột), Thạch Lạc (35 cột), Vũng Áng (30 cột)… Toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, đến 11h trưa nay mới chỉ cấp điện lại cho 4 xã, phường gồm Thành Sen, Thạch Hà, Vũng Áng và Kỳ Anh.

167 điểm trường, 12 cơ sở y tế cũng đã bị hư hỏng, tốc mái. Hiện, tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo khắc phục nhanh nhất có thể tại các cơ sở giáo dục để việc học tập của các em không bị gián đoạn. Trong ngày 29/9, học sinh trên toàn tỉnh đã nghỉ học để tập trung cho công tác khắc phục bão lụt.

20 tấn cá lồng của một hộ dân tại xã Kỳ Hoa đã bị chết sạch do bão số 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Trong đó, đến 7h ngày 29/9 có 3 tràn trên tuyến Quốc lộ 8C đều bị ngập sâu, đơn vị quản lý đã bố trí rào chắn, biển báo, người trực gác đảm bảo ATGT. Quốc lộ 8A tại Km77+350 đoạn qua xã Sơn Kim 1 bị sụt mái taluy đường khoảng 300m3 chia cắt hoàn toàn, đơn vị quản lý đã lập sào cảnh báo và lập chốt, đơn vị đang huy động máy móc để đào vận chuyển đất đá. Tại Tuyến Quốc lộ 15A ngập sâu đoạn km430-km435 qua xã Hương Đô, đã lập sào chắn.

Báo số 10 đã khiến cho tất cả các nhà máy nước sạch trên địa bàn bị tê liệt hoàn toàn, không vận hành cấp nước được.

Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương nhưng Hà Tĩnh dự kiến phải mất nhiều ngày để khắc phục các hậu quả do bão gây ra.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, bão số 10 đã làm cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị bay 50.000 m2 tôn; Tổng kho Xăng dầu Giang Nam bị hư hỏng nặng; Công ty Shian yun bị tốc mái toà nhà hành chính và 1 xưởng; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000 m2.

Tại Công ty Pin VinES Hà Tĩnh, nếu hôm nay không có điện thì toàn bộ pin trên băng chuyền sẽ hỏng và thiệt hại trên mỗi băng chuyền là hơn 110 tỷ. Tại Khu công nghiệp Gia Lách, Nhà máy Tôn Hoa Sen khoảng 3.000 m2 tấm pin mặt trời, nhà văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái.

Lãnh đạo xã Mai Phụ trao quà động viên một gia đình bị tốc mái hoàn toàn sau bão.

Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa, lũ trên địa bàn, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đó, trước mắt khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp và không để người dân không có nơi khám chữa bệnh. Ngành Điện lực Hà Tĩnh, các Công ty Viễn thông trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Tiếp tục tổ chức lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, thiệt hại của hệ thống cấp nước; đảm bảo cấp nước sạch liên tục, kịp thời cho người dân.