Ôtô, xe máy bị thổi bay, hư hỏng trong bão

Chiếc xe Toyota 7 chỗ của anh Tô Văn Thảo, ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú, Thanh Hóa đêm qua đỗ trên đường bị gió thổi bay hơn 100 m, nằm dưới khu ruộng. Ảnh: Lê Hoàng

Một chiếc Innova của gia đình hàng xóm anh Thảo cũng bị gió bão hất tung, lộn nhiều vòng. Thân xe biến dạng, kính vỡ nát, nằm giữa đống gạch vụn, sắt thép ngổn ngang. Ảnh: Lê Hoàng

Cách đó gần 100 m, một hộ dân bị cột điện gãy đè lên hai xe máy dựng trong sân. Ảnh: Lê Hoàng

Sau bão, hàng loạt xe máy bị gió quật ngã la liệt trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, gió bão quật đổ mái tôn và cây cối, đè lên một ôtô đỗ trên vỉa hè trước nhà dân. Ảnh: Đức Hùng

Tại biển Thiên Cầm, biển quảng cáo bị gió bão quật rơi, đè trúng nhiều ôtô đỗ trên vỉa hè trước dãy nhà mặt phố. Ảnh: Đức Hùng

Gần đó, mái che khu để ôtô ven biển Thiên Cầm đổ sập, phủ kín dãy xe. Thiệt hại chưa được thống kê. Ảnh: Đức Hùng

10h20, lốc xoáy xảy ra tại xã Thái Thụy, Hưng Yên, làm nhiều nhà xưởng, nhà dân bị tốc mái, một ôtô trong khuôn viên gia đình bị đè móp. Ảnh: Phạm Chiểu

Tại Hà Nội, một xe tải bị cây đa bên đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì) đổ trúng trong đêm. Đây là tuyến đường thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm và khi mưa. Ảnh: Thanh Hải

Bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11. Đến trưa nay, bão làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.