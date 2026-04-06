Nắng nóng bao phủ miền Bắc, Hà Nội nhiệt tăng 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, khu Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Mường Lay (Điện Biên) 38.6 độ, Yên Châu (Sơn La) 38.9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.3 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.0 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39.0 độ, ... Khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng bao phủ miền Bắc, nhiệt tăng mạnh

Ngày 6-7/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50.

Ngày 6/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 7/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/4:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 31–33 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 20 độ, cao nhất 32–35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 31–34 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 34–37 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất phía Bắc 35–37 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 31–34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 33–36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 33–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.