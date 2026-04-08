Nắng nóng gay gắt, miền Bắc nhiều nơi trên 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (07/4), khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ như các trạm: Phù Yên (Sơn La) 40.2 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 40.2 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%;

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như các trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41.9 độ, Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 40.8 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%; khu vực Đông Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Nắng nóng lan rộng các khu vực trên cả nước.

Ngày 8-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35- 40%; khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; khu vực Nam đồng Bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50- 55%

Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/4/2026:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 33–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, có nơi dưới 23 độ, cao nhất 34–37 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 32–35 độ, riêng Nam đồng bằng 35–36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, riêng Nam đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ, cao nhất 37–40 độ, có nơi trên 40 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất phía Bắc 37–39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, cao nhất 34–36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 34–36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 34–36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.