Ông Trump lên đường tới Trung Quốc giữa bế tắc chiến sự Iran

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Chuyến công du của ông Trump diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc. Trung Quốc hiện duy trì quan hệ chặt chẽ với Iran và vẫn là 1 trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Tehran, bất chấp sức ép từ Washington.

Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc chiến Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt", ông Trump nói.

Chuyến công du của ông Trump diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh : Official White House

Hơn 1 tháng sau khi lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập giữa Mỹ và Iran, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào. Trong khi đó, Iran được cho là đang củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thông qua các thỏa thuận với Iraq và Pakistan, nhằm vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng từ khu vực này. Các nguồn tin cho biết, một số quốc gia khác cũng đang tìm kiếm các thỏa thuận tương tự, động thái có thể giúp Tehran mở rộng ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải chiến lược này trong dài hạn.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, giới chức hai nước được cho là đã nhất trí rằng, không quốc gia nào nên áp phí lưu thông qua eo biển Hormuz. Trung Quốc hiện vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Iran và duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran.

Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép, để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột. Các yêu cầu của Mỹ bao gồm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và từ bỏ việc kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận, bồi thường thiệt hại chiến tranh và chấm dứt các mặt trận xung đột trong khu vực, bao gồm cả Lebanon.

Ông Trump hôm đầu tuần đã bác bỏ các đề xuất của Iran và gọi đó là “vô nghĩa”. Trong bối cảnh bế tắc ngoại giao tiếp diễn, giá dầu Brent tiếp tục tăng vượt 107 USD/thùng do lo ngại eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, tàu sân bay Abraham Lincoln hiện đang hoạt động tại Biển Arab để thực thi chiến dịch phong tỏa của Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết, chi phí cuộc chiến hiện đã tăng lên 29 tỷ USD, cao hơn 4 tỷ USD so với ước tính cuối tháng trước. Chiến sự cũng đang gây sức ép lớn lên kinh tế Mỹ, khi giá xăng dầu leo thang, đẩy lạm phát tăng mạnh tháng thứ 2 liên tiếp.

Theo cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos mới công bố, khoảng 2/3 người Mỹ cho rằng, ông Trump chưa giải thích rõ lý do Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran. Ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, khoảng 1/3 cử tri cũng có cùng quan điểm.