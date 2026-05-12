Dự báo thời tiết 12/5: Bắc Bộ mưa dông trước khi đón nắng nóng, Trung Bộ oi bức

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/5/2026

Ngày 12/5, thời tiết Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối cùng ngày, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12/5, Trung và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Ngày 12-13/5, thời tiết Nam Bộ lại có sự trái ngược với miền Bắc khi duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác khô nóng, oi bức.

Ngày 13/5, nắng nóng diện rộng xuất hiện trở lại ở Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, trong đó vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm thấp nhất trong không khí ở các khu vực này khoảng 45-50%.

Cùng ngày, nắng nóng xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 15-16/5. Từ 14/5, nắng nóng diện rộng có thể mở rộng ra Bắc Bộ và kéo dài ở Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/5/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 37°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C.