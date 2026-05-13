"Đạn dược đang cạn kiệt": Nghị sĩ Mỹ tiết lộ "sự thật" sốc giữa chiến tranh với Iran

Binh sĩ Mỹ trong một lần diễn tập bắn đạn thật với đạn 155 mm cho pháo M777. Ảnh Quân đội Mỹ

Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ của bang Arizona là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - cơ quan đã nhận được các báo cáo chi tiết từ Lầu Năm Góc về số lượng tên lửa Tomahawk, ATACMS, SM-3 cùng các đạn đánh chặn THAAD và Patriot đã được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.

“Tôi nghĩ có thể nói rằng thật sốc khi chúng ta đã phải rút cạn kho dự trữ đạn dược đến mức nào, bởi vì vị Tổng thống này đã đưa đất nước vào cuộc chiến mà không có mục tiêu chiến lược, không có kế hoạch và cũng không có mốc thời gian rõ ràng”, ông phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS hôm 11/5.

“Chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều đạn dược, và điều đó đồng nghĩa người dân Mỹ trở nên kém an toàn hơn. Dù là xung đột ở Tây Thái Bình Dương với Trung Quốc hay ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, kho đạn dược hiện đang cạn kiệt nghiêm trọng”, vị thượng nghị sĩ nói thêm.

Ông Kelly cho biết mình đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong một phiên điều trần đầu tháng này về thời gian cần thiết để bổ sung lại kho đạn dược, và câu trả lời là phải mất nhiều năm.

Theo vị thượng nghị sĩ, Mỹ vẫn “ở vị thế tốt” để phản ứng nếu cần bảo vệ bản thân hoặc các đồng minh trong trường hợp xung đột kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, nhưng khả năng sẵn sàng dài hạn đã bị ảnh hưởng.

“Nếu một cuộc chiến kéo dài hàng tháng hoặc nhiều năm, trong khi phải mất nhiều năm mới có thể bổ sung lại một số loại đạn dược này, thì rõ ràng chúng ta sẽ ở trong trạng thái phòng thủ tồi tệ hơn so với trường hợp cuộc chiến với Iran chưa từng xảy ra,” ông nói.

Ông Kelly cũng cho rằng nhu cầu tái bổ sung kho đạn không phải là lý do để chính quyền Donald Trump đề xuất ngân sách quốc phòng “phi lý” lên tới 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa tới - mức chi mà theo ông sẽ dành tiền cho nhiều thứ Mỹ không thực sự cần.

“Khi tôi vào Thượng viện cách đây 5 năm rưỡi, ngân sách quốc phòng chỉ hơn 700 tỷ USD. Giờ họ đang yêu cầu gấp đôi số tiền đó. Con số này gần bằng tổng chi tiêu quốc phòng của toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại", ông nói.