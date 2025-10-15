Biển Đông sắp có bão số 12

Chiều 15-10, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ở vùng biển ngoài khơi xa phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động.

Dự báo khoảng ngày 16, 17-10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão.

“Dự báo sau khi mạnh lên thành bão, có khả năng cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 năm 2025 hoạt động trên Biển Đông”, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Vùng áp thấp ở vùng biển ngoài khơi Philippines có thể mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12. (Ảnh minh hoạ: ĐẶNG TRUNG)

Theo dự báo, năm nay không khí lạnh đến sớm, hoạt động mạnh từ cuối tháng 10, kết hợp bão, có thể gây mưa cực đoan.

Dự báo khoảng từ đêm 18-10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc đầu tiên. Sau đó, gió mùa đông bắc tiếp tục tăng cường thêm trong các ngày 20 và 21-10, khiến thời tiết miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng 19 đến 22-10 các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

“Miền Trung những ngày cuối tháng 10 sẽ thường xuyên có mưa”, các chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn nhận định.

Ông Hoàng Đức Cường, Cục phó Cục Khí tượng thuỷ văn, cho hay từ nay đến cuối năm, khả năng còn 4-5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó, ít nhất 2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dự báo, mưa lớn kèm theo bão, không khí lạnh sẽ khiến mưa tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Nam – Khánh Hòa (cũ) từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 12. Lũ có thể đạt mức báo động 2–3 hoặc vượt 3, nguy cơ cao lũ lớn cuối vụ.