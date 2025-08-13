Diễn biến mới vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh gây tai nạn chết người

Ngày 13/8, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo công an xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) cho biết, vụ tai nạn nêu trên đã được cơ quan chức năng địa phương bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh:NK

Trước đó, vào ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức xong Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Khoảng 20h30 tối cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng, điều khiển ô tô biển xanh và gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hoá thôn Làng Chạng. Hậu quả vụ việc khiến 1 trẻ em tử vong và 9 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định trong hơi thở của ông Mạnh có nồng độ cồn ở mức 0,286 mg/lít.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành công điện yêu cầu siết chặt kỷ luật và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.