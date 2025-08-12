Danh tính 12 nạn nhân trong vụ 'xe điên' lao vào đám đông xem văn nghệ ở Lào Cai

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 11/8, tại xã Phong Dụ Thượng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 12 người gặp nạn, trong đó có 1 người tử vong. Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Văn Yên đã chỉ đạo Trạm Y tế xã thực hiện cấp cứu ban đầu và hướng dẫn chuyển người bệnh về TTYT điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Nạn nhân tử vong là Phạm Duy K, ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

Danh tính 11 người bị thương:

1. Siều Thị Thanh, 28 tuổi, bị chấn thương cột sống (M48.3) và gãy xương sườn (S22.3) đã được chuyển về BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai.

2. Ngô Thị Hóa, 29 tuổi, bị tổn thương của lồng ngực, gãy xương sườn, đụng dập nhu mô phổi phải đang hoàn thiện hồ sơ chuyển BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai.

3. Lò Thúy Hường, 22 tuổi, bị tổn thương nông ở đầu.

4. Hoàng Thị The, 37 tuổi, bị đa chấn thương do tai nạn giao thông: đụng dập lồng ngực (S20.2), gãy xương vai và xương cánh tay (S42), gãy xương sườn (S22.3). Bệnh nhân đã được chuyển về BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai.

5. Mai Thị Huế, 28 tuổi, bị bỏng nhiệt ướt độ II vùng lưng, vai trái, vùng gáy diện tích khoảng 8% đang trong giai đoạn sốc bỏng.

6. Hoàng Thị Tuyết Như, 7 tuổi, tổn thương nông ở đầu.

7. Mai Anh Tú, 38 tháng tuổi, bị đa tổn thương vùng cổ chân và bàn chân.

8. Lò Văn Hiếu, 8 tuổi, bị đụng dập lồng ngực và gãy xương đòn đã được chuyển về BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai.

9. Siều Văn Dũng, 11 tuổi, bị gãy 1/3 xương đùi trái đã được chuyển về BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai.

10. Lò Văn Khánh, 7 tuổi, bị bỏng nhiệt ướt độ I vùng lưng, vai trái, vùng gáy diện tích khoảng 2% đang trong giai đoạn sốc bỏng.

11. Vũ Văn Thành, 40 tuổi, hiện đang được chuyển từ xã Phong Dụ Thượng ra TTYT khu vực Văn Yên.

Các y bác sĩ thăm khám cho nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tối 11/8. Ảnh: BVCC.

Hiện, sức khỏe người bệnh điều trị tại TTYT khu vực Văn Yên đã ổn định, đang tiếp tục điều trị tại đơn vị.