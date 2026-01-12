Người đàn ông vừa lái xe máy, vừa điều khiển xe mô hình “đại náo” đường phố Đồng Nai

Ngày 12-1, cộng đồng mạng lan truyền clip người đàn ông chạy xe gắn máy một tay cầm điều khiển, một tay lái xe đã điều khiển chiếc xe mô hình chạy bằng động cơ xăng, phát ra tiếng rú lớn, liên tục lạng lách trên đường phố thuộc phường Trảng Dài (Đồng Nai).

Người đàn ông vừa chạy xe máy, vừa điều khiển xe mô hình “đại náo” đường phố ở Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Theo thông tin người dân ghi nhận, sự việc xảy ra chiều 11-1, ở khu vực ngã tư Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài). Chiếc xe này sau đó tiếp tục hành trình qua tuyến đường Nguyễn Phúc Chu và lao thẳng ra trục đường lớn Nguyễn Ái Quốc. Sự việc khiến người dân lưu thông trên các tuyến đường nói trên bị một phen hú vía, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Cùng ngày, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đang xác minh sự việc nêu trên. Một cán bộ công an phường Trảng Dài cho biết sau khi nhận được thông tin công an phường đã nhanh chóng xác minh và xác định được người điều khiển ô tô mô hình và đang mời về trụ sở để làm việc, xử lý theo quy định.