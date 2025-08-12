Vụ xe 'điên' lao vào đám đông xem văn nghệ: Tài xế là cán bộ xã, có nồng độ cồn

Tối 11/8, tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, xảy ra một vụ tai nạn hi hữu khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương.

Cơ quan chức năng thăm hỏi các nạn nhân sau vụ tai nạn.

Trước đó, tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ. Đến khoảng hơn 20h, một nam tài xế bất ngờ điều khiển xe ô tô vào khu vực nhà văn hoá, đâm trúng đám đông khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại TTYT khu vực Văn Yên. Ảnh: BVCC

Tài xế được xác định là cán bộ xã Phong Dụ Thượng, khi xảy ra vụ việc tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã lập tức đưa các trường hợp bị thương tới cơ sở y tế để điều trị. Đồng thời, lực lượng công an cũng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.