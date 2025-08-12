Vụ xe 'điên' lao vào đám đông xem văn nghệ: Tài xế là cán bộ xã, có nồng độ cồn
Tài xế được xác định là cán bộ xã Phong Dụ Thượng, khi xảy ra vụ việc tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở.
Tối 11/8, tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, xảy ra một vụ tai nạn hi hữu khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương.
Cơ quan chức năng thăm hỏi các nạn nhân sau vụ tai nạn.
Trước đó, tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ. Đến khoảng hơn 20h, một nam tài xế bất ngờ điều khiển xe ô tô vào khu vực nhà văn hoá, đâm trúng đám đông khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người khác bị thương.
Nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại TTYT khu vực Văn Yên. Ảnh: BVCC
Tài xế được xác định là cán bộ xã Phong Dụ Thượng, khi xảy ra vụ việc tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở.
Theo lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã lập tức đưa các trường hợp bị thương tới cơ sở y tế để điều trị. Đồng thời, lực lượng công an cũng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.
Danh tính nạn nhân:
Nạn nhân tử vong là Phạm Duy K, ở thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng.
Danh tính 11 người bị thương:
Siêu Thị Thanh, 28 tuổi.
Ngô Thị Hóa, 29 tuổi.
Lò Thúy Hường, 22 tuổi.
Hoàng Thị Thế, 37 tuổi.
Mai Thị Huế, 28 tuổi.
Hoàng Thị Tuyết Như, 7 tuổi.
Mai Anh Tú, 38 tháng tuổi.
Lò Văn Hiếu, 8 tuổi.
Siêu Văn Dũng, 11 tuổi.
Lò Văn Khánh, 7 tuổi.
Vũ Văn Thành, 40 tuổi.
Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại TTYT khu vực Văn Yên và BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai.
Vụ việc xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) khi ô tô lao vào đám đông xem văn nghệ khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người bị thương.
