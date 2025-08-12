Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ô tô đâm vào đám đông xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong, hàng loạt người bị thương

Vụ việc xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) khi ô tô lao vào đám đông xem văn nghệ khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, tối 11/8, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ.

Vụ tai nạn khiến 1 trẻ em tử vong cùng nhiều người bị thương. Ảnh: NK

Tới khoảng hơn 20h, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ điều khiển xe vào khu vực nhà văn hoá, đâm trúng đám đông khiến 1 cháu bé tử vong cùng nhiều người khác bị thương. 

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã ngay lập tức đưa các trường hợp bị thương tới cơ sở y tế để để điều trị. Đồng thời, lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Đức Hoàng

Nguồn: [Link nguồn]

12/08/2025 06:36 AM (GMT+7)
