Đề nghị 18 tỉnh thành khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm ngày 17/8 đến ngày 21/8/2026, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

18 tỉnh thành khẩn trương ứng phó với mưa lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ủy ban nhân dân và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên; Lai Châu; Sơn La; Lào Cai; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Phú Thọ; Bắc Ninh; Cao Bằng; Lạng Sơn; Quảng Ninh; Hưng Yên; Hải Phòng; Ninh Bình; Hà Nội; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh.