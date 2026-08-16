Những khu vực có mưa to nhất ở miền Bắc khi rãnh áp thấp bao phủ

Cảnh báo có nơi mưa trên 450mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hiện nay (16/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 16/8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhiều khu vực có mưa rất lớn những ngày tới. Ảnh: Tuấn Anh

Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Thái Nguyên và Lạng Sơn. Trong 2 giờ qua (từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 16/8), khu vực các tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Hảo Nghĩa 49,6mm (Thái Nguyên); Minh Khai 40,5mm (Lạng Sơn),... Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Thái Nguyên: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Hiệp Lực, Lam Vỹ, Nam Cường, Phong Quang, Sảng Mộc, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong.

Lạng Sơn: Ba Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Công Sơn, Điềm He, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Liên, Na Sầm, Quan Sơn, Quốc Khánh, Quý Hòa, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Diễn biến thời tiết những ngày tới

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 16/8 đến ngày 18/8, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ. Đáng chú ý, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm 17/8.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, đêm 16 và ngày 17/8 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 17 đến ngày 18/8, khu vực này chuyển sang trạng thái mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, đêm 16 và ngày 17/8 có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày vẫn có nắng nóng. Từ đêm 17 đến ngày 18/8, mưa vừa, mưa to và dông xuất hiện, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 18/8, nắng nóng giảm dần. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhận định từ đêm 18 đến ngày 26/8, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to trong thời gian từ ngày 18-21/8. Từ ngày 22/8, mưa giảm, chuyển sang mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm 18 đến ngày 21/8. Từ ngày 22/8, mưa giảm còn mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ đêm 18 đến ngày 20/8, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi cảnh báo để phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.