Khu vực Đông Bắc Bộ sáng và trưa nay ít mưa, nắng nhẹ, từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay lúc nắng, lúc mưa, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở miền Bắc từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong hai ngày 16-17/8, miền Bắc tiếp tục lúc nắng, lúc mưa. Nhận định xa hơn, từ đêm 17 đến khoảng ngày 21/8, miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc đón nhiều ngày có mưa dông xuất hiện.

Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong hai ngày 16-17/8, Thanh Hoá đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Huế đến Bình Thuận cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ít mưa, riêng Huế -Đà nẵng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo hai ngày 16-17/8, Huế đến Bình Thuận cũ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm nay có mưa vừa đến mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to.