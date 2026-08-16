Thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm rét hại mùa đông tới

Thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm rét hại

Theo dự báo thời tiết, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12. Ảnh minh họa: TL

Theo bản tin dự báo mùa của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này có khoảng 7,3 cơn hoạt động trên Biển Đông và 3,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn tháng 12/2026-1/2027, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng diện rộng vẫn có khả năng duy trì và tập trung trong tháng 9/2026 tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng được dự báo có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 9-10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, chủ yếu tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cần đề phòng nguy cơ thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa, đặc biệt trong tháng 10-11. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Trong tháng 12/2026, mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Trong thời kỳ chuyển mùa, dông, lốc, sét và mưa đá có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước. Các hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc vẫn có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông. Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét cũng có thể tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi và sản xuất.

Trong thời kỳ tháng 12/2026-1/2027, dù rét đậm, rét hại được dự báo ít hơn trung bình nhiều năm, người dân vẫn cần chủ động phòng tránh khi các đợt không khí lạnh mạnh xuất hiện. Các hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá nếu xảy ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, trong tháng 1-2/2027, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện thời kỳ ít mưa. Tình trạng này có thể tác động đáng kể đến nguồn nước, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất.

Vì sao mùa đông năm nay ít có các đợt rét đậm rét hại kéo dài?

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối thời tiết Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino hiện đang ở trạng thái hoạt động và sẽ tiếp tục mạnh dần từ tháng 8. Khả năng El Nino đạt cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 8-10 lên tới 90%, sau đó tăng lên 95% trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Đặc biệt, giai đoạn tháng 10-12 được đánh giá có xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh lên tới 81%, cho thấy hiện tượng này sẽ tác động rõ rệt đến diễn biến thời tiết trong mùa thu và mùa đông năm nay.

Dưới ảnh hưởng của El Nino, nền nhiệt trên cả nước được dự báo duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ C. Tại các khu vực còn lại, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1,5-2 độ C, riêng một số nơi ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ có thể cao hơn từ 2-2,5 độ C. Xu thế này cho thấy mùa đông năm nay có khả năng ấm hơn so với quy luật khí hậu thông thường.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong điều kiện El Nino duy trì, hoạt động của không khí lạnh từ nay đến đầu năm 2027 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ không xuất hiện các đợt rét. Dự báo vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, chủ yếu tập trung trong tháng 1/2027. Người dân, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc, vẫn cần đề phòng những đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, có thể kèm theo băng giá và mưa tuyết.

Bên cạnh việc làm cho mùa đông có xu hướng ấm hơn, El Nino còn khiến nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, đòi hỏi các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những tháng cuối năm 2026.