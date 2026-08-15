Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn

Đêm 17/8 sẽ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 17/8, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày có nắng gián đoạn. Riêng ngày 17/8, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất to. Ảnh: Ngọc Hà

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong thời gian này, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 17/8 đến ngày 25/8 cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông rải rác trong khoảng đêm 17-21/8 cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8, mưa giảm nhưng vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông rải rác trong đêm 17-21/8, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Từ Quảng Trị đến TP. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Riêng từ ngày 18-20/8, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng chiều và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ mưa lớn, ngập úng và lũ quét, sạt lở đất.

Nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần

Về diễn biến nắng nóng ở Trung Bộ, Ngày 15/8, khu vực Tp Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35 độ như các trạm: Tam Kỳ (Đà Nẵng) 35.7 độ, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 36.0 độ,…

Ngày 16-17/8, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Nắng nóng nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.