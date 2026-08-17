Từ đêm nay, miền Bắc bước vào đợt mưa rất lớn

Đêm qua và sáng sớm nay (17/8), khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Lai Châu đã xuất hiện mưa dông rải rác, một số khu vực xuất hiện mưa rất to như tại trạm Nậm Khao (Lai Châu) 156mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 85mm, Dân Hòa 2 (Phú Thọ) 55mm, Vân Đình (Hà Nội) 52.2mm.

Dự báo từ đêm 17/8 đến đêm 18/8, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Đây là lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay, nắng nóng bao trùm miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa lớn xuất hiện sau một ngày nắng nóng gay gắt thường gây ra các hiện tượng thiên tai cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay (17/8).

Nhận định xa hơn, từ ngày 19/8 đến ngày 21/8, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang cũ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình cũ phổ biến 50-80mm, có nơi trên 200mm.

Quảng Trị đến Khánh Hoà hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày mai (18/8), nắng nóng chấm dứt ở Quảng Trị đến Khánh Hoà. Từ đêm 18 đến ngày 20/8, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay tiếp tục nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM nhiều mây, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.