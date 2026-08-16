Huấn Hoa Hồng: 'Không nghĩ hậu quả nặng nề đến vậy'

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can, bao gồm Bùi Xuân Huấn cùng vợ và 3 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Bùi Xuân Huấn còn bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bùi Xuân Huấn đã khai nhận hành vi của mình. Huấn cũng bày tỏ sự hối lỗi và mong muốn khắc phục những sai phạm đã gây ra.

“Tôi không nghĩ những việc làm sai của mình lại gây hậu quả nặng nề đến vậy. Tôi sẽ cố gắng khắc phục hoàn toàn hậu quả do mình gây ra”, Huấn khai.

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều người

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên đăng tải thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật. Huấn cùng đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng hoạt động bán hàng trực tuyến, kêu gọi từ thiện để trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước cùng nhiều tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa, với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Huấn còn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bùi Xuân Huấn bị khởi tố về hai tội danh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn.

Mở rộng điều tra, ngày 14/8, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước và người bị hại.