Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, nhưng ông “không hài lòng” khi Mỹ trước đó đã đồng ý tham gia. Ông cũng nhắc tới “mối quan hệ rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo ông Trump, trong thời gian ông làm tổng thống, Triều Tiên là một quốc gia “không đe dọa và tôn trọng” Mỹ. Ông nói vì hiện đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth giảm mạnh quy mô hoạt động. Ông Trump cho rằng, các cuộc tập trận này không chỉ tốn kém mà còn gửi đi tín hiệu “không phù hợp và thù địch”.

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh Jiji Press

Ông Trump cũng liên hệ vấn đề này với lập trường của Hàn Quốc trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran. Ông viết rằng gần đây ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng Mỹ tham gia nỗ lực “phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran” hay không, và phía Hàn Quốc từ chối.

Cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 27/8. Đây là một trong những hoạt động quân sự quan trọng nhằm duy trì năng lực phối hợp tác chiến giữa 2 đồng minh trước các mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung sắp tới giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc, cảnh báo có thể đáp trả bằng các biện pháp răn đe mạnh mẽ.