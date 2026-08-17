Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc

Sự kiện: Donald Trump Tin tức Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 cho biết ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ không hài lòng vì Seoul từ chối tham gia các hành động của Mỹ liên quan Iran.

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc
0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, nhưng ông “không hài lòng” khi Mỹ trước đó đã đồng ý tham gia. Ông cũng nhắc tới “mối quan hệ rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo ông Trump, trong thời gian ông làm tổng thống, Triều Tiên là một quốc gia “không đe dọa và tôn trọng” Mỹ. Ông nói vì hiện đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth giảm mạnh quy mô hoạt động. Ông Trump cho rằng, các cuộc tập trận này không chỉ tốn kém mà còn gửi đi tín hiệu “không phù hợp và thù địch”.

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh Jiji Press

Ông Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh Jiji Press

Ông Trump cũng liên hệ vấn đề này với lập trường của Hàn Quốc trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran. Ông viết rằng gần đây ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng Mỹ tham gia nỗ lực “phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran” hay không, và phía Hàn Quốc từ chối.

Cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 27/8. Đây là một trong những hoạt động quân sự quan trọng nhằm duy trì năng lực phối hợp tác chiến giữa 2 đồng minh trước các mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung sắp tới giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc, cảnh báo có thể đáp trả bằng các biện pháp răn đe mạnh mẽ.

Hàn Quốc nói ông Trump sắp chuyển hướng sang Triều Tiên
Hàn Quốc nói ông Trump sắp chuyển hướng sang Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Trump tin rằng đã đến lúc cần chú ý vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sau khi đạt thỏa thuận với Iran.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quang Trung/VOV-Washington ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 06:03 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Donald Trump Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN