Chật vật từ bến xe đến sân bay trên hành trình về quê đón Tết Bính Ngọ

Vé máy bay khan hiếm, giá tăng mạnh, cảnh báo mua vé “giá rẻ” trên mạng xã hội

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến vé máy bay, tàu hỏa và xe khách đường dài trên nhiều tuyến trọng điểm gần như kín chỗ. Nhiều chặng bay, chuyến tàu và tuyến xe rơi vào tình trạng “cháy vé”, giá vé neo ở mức cao.

Những ngày cận Tết, thị trường vé máy bay ghi nhận tình trạng khan hiếm trên nhiều đường bay từ Nam ra Bắc, đặc biệt trong giai đoạn từ 23 đến 27 tháng Chạp.

Gia đình chị Trần Thị Kim Thoa (quê xã Bình Lục, Ninh Bình, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) dự kiến về quê ngày 27 tháng Chạp để đón Tết và mừng thọ bố. Tuy nhiên, việc tìm mua vé gặp nhiều khó khăn.

“Chặng TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội ngày 14/2 (27 tháng Chạp) gần như kín chỗ hạng phổ thông, chỉ còn một ghế. Các lựa chọn khác là vé phổ thông đặc biệt hơn 7,3 triệu đồng hoặc vé thương gia gần 14 triệu đồng”, chị Thoa cho biết.

Theo chị Thoa, chi phí vé máy bay dịp Tết luôn ở mức cao. Nếu cả gia đình 4 người về quê, tổng chi phí đi lại và sinh hoạt có thể lên tới gần 50 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, các chuyến bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh sau Tết, đặc biệt từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, cũng gần như kín chỗ. Nhiều chuyến chỉ còn vé hạng thương gia với giá gần 11 triệu đồng/vé. Trước thực tế này, gia đình chị Thoa dự kiến lựa chọn tàu hỏa hoặc xe khách cho chiều về để tiết kiệm chi phí.

Theo ghi nhận, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay trong dịp cao điểm đạt từ 90-100%, thậm chí kín tải trên các chặng như TP. Hồ Chí Minh – Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Pleiku, Đồng Hới…

Cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách mua vé trên kênh chính thức của Hãng nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro bị lừa đảo

Dịp Tết năm nay, các hãng hàng không cung ứng hơn 5,6 triệu ghế với khoảng 27.200 chuyến bay, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và lịch bay thường lệ. Tuy nhiên, do hạn chế về đội tàu bay và điều kiện khai thác, việc tăng tải trên các đường bay “nóng” vẫn gặp nhiều thách thức.

Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng tiếp tục bổ sung tải cung ứng, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn và thông suốt trong cao điểm Tết.

Cận Tết, tình trạng rao bán vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua kênh chính thức.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách đặt vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức; yêu cầu cung cấp hóa đơn để đảm bảo quyền lợi.

Hãng cũng khuyến nghị hành khách đặt vé sớm, linh hoạt lựa chọn các chuyến bay sáng sớm hoặc ban đêm, đồng thời làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng, VNeID hoặc kiosk tại sân bay.

“Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, góp phần giảm tải tại sân bay trong giờ cao điểm”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Đường sắt tăng cường tàu, nhiều ngày đã hết vé

Với vận tải đường sắt, các ngày cao điểm trước Tết trên tuyến Bắc – Nam đã bán hết vé. Giá vé tàu Tết 2026 tăng bình quân từ 5-10% so với năm trước.

Tính đến ngày 21/1/2026, ngành đường sắt đã bán khoảng 248.000 vé, đạt hơn 40% so với cùng kỳ Tết 2025. Trong đó, vé bán trực tuyến chiếm khoảng 69%.

Để đáp ứng nhu cầu, ngành đường sắt mở thêm 33 chuyến tàu khu đoạn, gồm 22 chuyến phía Bắc và 11 chuyến phía Nam, cung ứng thêm gần 13.000 vé.

Cụ thể, từ ngày 14-22/2/2026, chạy thêm các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Lào Cai; Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Đà Nẵng…Hiện nay, vé tàu tuyến phía Nam trong các ngày cao điểm trước và sau Tết đã bán hết. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không mua vé qua “cò vé” hoặc kênh không chính thức, đồng thời chủ động kiểm tra thông tin vé trên website dsvn.vn.

Hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé. Khi mua, cần trình giấy tờ tùy thân sẽ sử dụng đi tàu sau này; cũng như trình giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá.

Hành khách sau khi mua vé, có thể kiểm tra vé bằng cách truy cập trang bán vé điện tử của đường sắt Việt Nam: dsvn.vn; tìm đến mục "Kiểm tra vé", điền đầy đủ thông tin: Mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi tàu, số giấy tờ cá nhân ghi trên vé; từ đó so sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu.

Xe khách đường dài kín chỗ, tăng cường phương tiện

Trong khi đó, thị trường xe khách đường dài cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Nhiều tuyến đã hết vé trong các ngày cao điểm dù doanh nghiệp đã tăng cường phương tiện.

Khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán tại bến xe Hà Nội tăng 3-4 lần ngày thường.

Hãng xe Hải Vân tuyến Hà Nội – Điện Biên chạy tới 12 chuyến/ngày nhưng vẫn hết vé. Hãng Văn Minh tuyến Hà Nội – Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng gần như kín giường trong các ngày 27-29 Tết. Các tuyến Hà Nội – Lào Cai, Sa Pa cũng ghi nhận lượng đặt vé tăng nhanh.

Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, các hãng xe giữ nguyên giá vé theo quy định, không tăng giá dịp cao điểm. Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, lượng khách dịp Tết dự kiến tăng 300-400% so với ngày thường, tập trung trước 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu nghỉ lễ.

Dự kiến, trong đợt cao điểm, Hà Nội tăng cường khoảng 2.450 xe dự phòng, trong đó Bến xe Giáp Bát hơn 1.100 xe, Mỹ Đình hơn 1.000 xe, Gia Lâm khoảng 320 xe. “Chúng tôi tăng cường kiểm tra phương tiện, người lái, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chở quá tải, bán vé cao hơn giá đăng ký”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lên kế hoạch sớm, mua vé qua kênh chính thức, lựa chọn khung giờ phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của đơn vị vận tải để bảo đảm hành trình an toàn, thuận lợi.