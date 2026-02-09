Cảnh báo nguy cơ trễ chuyến bay vì nhầm nhà ga ở Tân Sơn Nhất

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Bính Ngọ 2026, với số chuyến bay và lưu lượng hành khách tăng mạnh từng ngày.

Theo thống kê của ngành hàng không, chỉ riêng ngày 9/2, sân bay Tân Sơn Nhất có 952 chuyến bay cất và hạ cánh, phục vụ hơn 141.000 lượt hành khách, tăng đáng kể so với thời điểm trước đó.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách.

Lượng hành khách tăng nhanh khiến khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và các tuyến đường ra vào sân bay thường xuyên quá tải, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng và các hãng hàng không đã phát đi khuyến cáo, đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, đến sân bay sớm hơn thường lệ để tránh nguy cơ trễ chuyến.

Đáng chú ý, trong dịp cao điểm Tết, tình trạng hành khách đi nhầm nhà ga tiếp tục xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ lỡ chuyến bay. Hiện nay, các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways được khai thác tại nhà ga T3, trong khi VietJet Air vẫn khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1. Việc không nắm rõ thông tin nhà ga khiến một số hành khách mất nhiều thời gian di chuyển, làm thủ tục lại từ đầu.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tăng cường công tác hướng dẫn, bố trí nhân viên hỗ trợ và cập nhật thông tin chuyến bay trên hệ thống bảng điện tử tại các khu vực nhà ga để giúp hành khách dễ dàng nhận biết. Trong trường hợp hành khách đến nhầm nhà ga, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn di chuyển sang khu vực đúng quy định trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo trong giai đoạn cao điểm Tết, hành khách nên theo dõi kỹ thông tin chuyến bay để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách chủ động check-in trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc ki-ốt tự làm thủ tục trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Đối với hành khách không có hành lý ký gửi, việc làm thủ tục trực tuyến sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và giảm áp lực tại sân bay.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, hành khách cần theo dõi kỹ thông tin chuyến bay, kiểm tra chính xác nhà ga khởi hành in trên vé hoặc thông báo của hãng hàng không, có mặt tại sân bay sớm để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi, an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc do quá tải hoặc nhầm lẫn nhà ga.