Bí quyết chăm sóc tóc nhuộm chơi Tết lâu phai

Uốn tóc trước khi nhuộm Nếu muốn thay đổi cả kiểu lẫn màu tóc cùng lúc, các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp khuyên bạn nên uốn trước khi nhuộm. Điều này do nhiệt độ cao và hóa chất được sử dụng trong quá trình uốn tóc có thể làm hỏng các hạt sắc tố, và nhuộm trước khi uốn có thể dẫn đến hiện tượng phai màu nghiêm trọng. Nên đợi một tuần sau khi uốn rồi mới nhuộm để tóc có thời gian phục hồi.

Thời điểm lý tưởng để nhuộm tóc là trước Tết khoảng 1- 2 tuần, giúp màu tóc lên chuẩn, ổn định và có thời gian phục hồi và mái tóc vào Tết vừa đẹp vừa bóng khỏe.

Gội đầu với nước mát

Gội đầu với nước có nhiệt độ cao không chỉ làm khô da đầu mà còn giảm tuổi thọ của màu thuốc nhuộm tóc. Nó sẽ làm lớp biểu bì ở chân tóc giãn nở, khiến quá trình bay màu nhanh hơn. Tốt nhất, hãy gội đầu với nước mát hoặc hơi ấm. Đồng thời giảm dần nhiệt độ nước theo thứ tự làm ướt tóc, gội và xả. Cách gội này sẽ khiến màu tóc được giữ lâu hơn và hạn chế làm tóc bị xơ và chẻ ngọn.

Chọn dầu gội phù hợp màu tóc

Chị em nên ưu tiên các loại dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm, có nhãn "color-protect" hoặc "color safe", giúp hạn chế phai màu sau mỗi lần gội. Công thức không chứa sulfate hoặc có độ tẩy rửa dịu nhẹ sẽ giúp làm sạch tóc mà không cuốn trôi sắc tố màu nhuộm. Bên cạnh đó, dầu gội giàu thành phần dưỡng ẩm như dầu argan, keratin hay vitamin E còn giúp tóc mềm mượt, giảm khô xơ do tác động của hóa chất.

Đối với tóc tẩy, tóc nhuộm highlight, tóc nhuộm màu lạnh hay các gam màu sáng như vàng, bạch kim, pastel... nên sử dụng dầu gội tím. Loại dầu gội chuyên dụng này giúp khử bớt sắc vàng/cam xỉn màu, giữ màu nhuộm tông lạnh bền, sáng và tươi mới.

Tăng cường các bước dưỡng

Ngoài dầu xả, hãy dùng thêm mặt nạ tóc để phục hồi hư tổn cho tóc sau khi tiếp xúc với hóa chất tạo kiểu, đổi màu. Sau khi làm sạch tóc, nên thoa thêm dầu dưỡng, giúp cải thiện độ bóng mượt cho mái tóc, giảm tình trạng khô xơ, và giữ màu nhuộm bền hơn.

Nên dành thời gian ủ tóc, thoa dầu dưỡng sau gội để tóc nhuộm có điều kiện phục hồi, cải thiện độ bóng mượt cho mái tóc.

Giảm tần suất tạo kiểu tóc Tóc dễ bị hư tổn hơn sau khi nhuộm hoặc uốn, vì vậy hãy cố gắng tránh sử dụng máy uốn tóc và máy duỗi tóc. Lúc này, sợi tóc còn yếu do vừa chịu tác động của hóa chất, nếu tiếp xúc thêm nhiệt độ dễ khiến tóc trở nên khô xơ, gãy rụng và nhanh phai màu.

Nếu bắt buộc phải tạo kiểu tóc bằng nhiệt, hãy nhớ thoa sản phẩm bảo vệ trước. Khi sấy tóc cũng nên ưu tiên chế độ sấy mát, hạn chế để tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao.