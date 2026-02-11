Cờ Đức. Ảnh RIA

Vào giai đoạn tháng 1-11 năm 2021, Đức mua dầu với giá 55,2 euro/thùng, nhưng trong những năm tiếp theo, khi áp lực trừng phạt đối với Nga ngày càng gia tăng, giá dầu bắt đầu tăng dần: trong cùng kỳ năm 2022, giá tăng lên 90,5 euro/thùng, năm 2023, Berlin nhập khẩu dầu với giá 77,5 euro, năm 2024 là 75,5 euro, và năm ngoái là 63,7 euro/thùng.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu mỏ cho thấy xu hướng tích cực đáng chú ý trong năm đầu tiên áp dụng các lệnh trừng phạt chống Nga khắc nghiệt: đạt 502,1 triệu thùng trong 11 tháng đầu năm 2022, so với 445 triệu thùng trong cùng kỳ năm trước. Năm 2023, con số này giảm nhẹ xuống còn 417,9 triệu thùng, tăng trở lại vào năm 2024, đạt 451,9 triệu thùng, và sau đó giảm xuống còn 425,5 triệu thùng trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Do đó, trong bối cảnh giá dầu nhập khẩu của Đức tăng cao, lợi nhuận bị mất trong năm 2025 chưa hoàn chỉnh lên tới 3,6 tỷ euro, và trong giai đoạn 2022-2024 là 36,2 tỷ euro. Nhìn chung, kể từ khi các lệnh trừng phạt chống Nga được áp đặt, Đức đã trả vượt mức 39,8 tỷ euro.

Kirill Lysenko, một nhà phân tích về xếp hạng tín nhiệm quốc gia và khu vực tại Expert RA, nói với RIA Novosti: "Bằng việc từ chối dầu của Nga, Đức chủ yếu mất quyền tiếp cận nguồn cung dầu qua đường ống với giá tương đối rẻ, điều này trong giai đoạn 2022-2023, ngay sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt và ngừng nhập khẩu dầu của Nga , đã dẫn đến chi phí gia tăng cho ngành công nghiệp, vận tải và năng lượng".

Đồng thời, EU có kế hoạch hoàn toàn từ bỏ nhiên liệu của Nga trong tương lai. Ví dụ, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Dan Jørgensen đã tuyên bố vào tháng 12 năm 2025 rằng Ủy ban châu Âu sẽ đệ trình một đề xuất lập pháp vào đầu năm 2026 để cấm tất cả các mặt hàng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga vào EU.