Tổng thống Trump điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông để cảnh báo Iran?

Theo hãng tin Al Jazeera, phát biểu trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong phỏng vấn với kênh Channel 12, được công bố hôm 10/2 (giờ địa phương), ngay sau khi người đứng đầu an ninh Iran Ali Larijani gặp Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said để thảo luận kết quả các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 6/2.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa Iran bằng các hành động quân sự có thể xảy ra nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của ông, từ vấn đề làm giàu hạt nhân cho tới tên lửa đạn đạo. Channel 12 và Axios cho biết, hành động này bao gồm việc cân nhắc điều động thêm tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Trên thực tế, trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh việc Mỹ gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực, sau khi điều động một “hạm đội khổng lồ” tới các vùng biển lân cận, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

"Chúng ta sẽ có thỏa thuận, hoặc sẽ phải làm điều gì đó rất khắt khe như lần trước. Chúng tôi đã có một hạm đội đang trên đường tới đó (Trung Đông), và có thể sẽ có thêm một hạm đội thứ 2", Tổng thống Trump nói với Axios.

Theo các quan chức Mỹ, những lựa chọn có khả năng cao nhất là tàu USS George Washington đang ở châu Á và tàu USS George H.W. Bush ở bờ Đông nước Mỹ, nhưng cả hai đều phải mất ít nhất một tuần mới có thể tới Trung Đông. Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu sân bay Ford từ khu vực Caribe.

Trước đó, ngay trong ngày 9/2, Mỹ đã ban hành hướng dẫn đối với các tàu thương mại treo cờ Mỹ, cảnh báo họ nên tránh vùng biển thuộc lãnh hải của Iran “càng xa càng tốt”.

Trong một diễn biến có liên quan, theo báo chí Israel, phân tích hình ảnh vệ tinh ngày 10/2 cho thấy lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông đặt tại Qatar, đã đưa các tên lửa đánh chặn Patriot lên các bệ phóng di động, thay vì gắn vào các bệ phóng bán cố định.

Việc làm này được cho là nhằm giúp lực lượng Mỹ có thể nhanh chóng khai hỏa tên lửa, đồng thời linh hoạt hơn trong hoạt động phòng thủ khi xung đột nổ ra. Phân tích hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy so với thời điểm tháng 1, trong giai đoạn đầu tháng 2 này, các căn cứ Mỹ trên toàn khu vực Trung Đông đã được bổ sung thêm nhiều máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự.