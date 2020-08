Cô gái 19 tuổi bị điện giật tử vong trên đường ngập nước

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 14:28 PM (GMT+7)

Chạy xe máy trên đường ngập nước trong mưa lớn, 3 người bị điện giật, được đưa đi cấp cứu nhưng cô gái 19 tuổi đã không qua khỏi.

Khu vực cô gái gặp nạn dẫn đến tử vong

Ngày 19/8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Điện lực TP Dĩ An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ điện giật khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 18/8, 2 cô gái cùng bé trai 2 tuổi chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Đông Hòa, TP Dĩ An). Thời điểm này khu vực có mưa lớn. Khi đến trước hẻm 129, cả ba cùng ngã xuống vũng nước ngập bên cạnh một trụ điện, các nạn nhân la hét kêu cứu.

Thấy vậy người dân chạy tới cứu thì phát hiện bị điện giật nên nhanh chóng thoát ra ngoài. Sau đó người dân sử dụng các vật dụng cách điện và cứu cả 3 ra ngoài sơ cứu nhưng cô gái 19 tuổi đã tử vong, 2 người còn lại bị thương.

Ngay sau đó, nhân viên điện lực đã tới hiện trường cắt điện khu vực này, đồng thời cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Đến sáng nay, Công an TP Dĩ An vẫn đang phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nguồn điện xuất phát từ đâu.

