Bão số 5 thành cuồng phong, giật cấp 16, lên phương án di dời gần 600.000 dân

Sáng 24-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 5 đã mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 118-149km/giờ. Đây là cấp bão rất mạnh, cấp bão ‘cuồng phong’.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây, tốc độ chậm lại so với sáng sớm hôm nay và ngày hôm qua, đang ở mức 15km/giờ. Lúc 9 giờ, bão đang cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông, toạ độ cụ thể tại 17.4 độ Vĩ Bắc; 111.1 độ Kinh Đông.

So với tối qua, bão số 5 đã mạnh lên 2-3 cấp. Dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão ở trên vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 12-13, còn có khả năng mạnh thêm. Sau đó bão đi sâu vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã quyết định ban hành cảnh báo đỏ vùng biển ven bờ từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến phía Bắc Quảng Trị.

Lúc 9 giờ, bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông.

Theo nhận định cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 5 có gió mạnh tương đương, thậm chí có thể vượt siêu bão Yagi năm 2024 và vượt bão Doksuri năm 2017. Bão Doksuri cũng hình thành ngay trên Biển Đông, di chuyển nhanh với tốc độ trung bình 20km/h, càng vào gần bờ bão có xu hướng mạnh lên. Khi đổ bộ vào đất liền đạt cấp 11-12, giật cấp 14.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), để ứng phó với bão số 5, 7 tỉnh, TP ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển.

Theo đó, Ninh Bình cấm biển từ 7 giờ sáng nay, Thanh Hóa từ 8 giờ, Nghệ An từ 5 giờ; Hà Tĩnh từ 18 giờ hôm qua; Quảng Trị từ 7 giờ sáng nay; Huế từ 19 giờ hôm qua; Quảng Ngãi từ 7 giờ sáng nay.

Các tỉnh, TP Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/ 586.770 khẩu. Trong đó, Thanh Hóa 40.830 hộ/169.352 khẩu; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 khẩu; Huế 16.349 hộ/ 52.186 khẩu; Đà Nẵng 52.500 hộ/ 210.014 khẩu.

Hiện các địa phương vẫn đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

12 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai đã ban hành Công điện triển khai ứng phó với bão theo các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh, TP: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế chỉ đạo vận hành hạ mực nước các hồ chứa trên địa bàn để giảm lũ cho hạ du. Thanh Hóa vận hành hồ Cửa Đạt; Nghệ An vận hành hồ Bản Vẽ; Hà Tĩnh vận hành 7 hồ Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi; Huế vận hành 02 hồ A Lưới, A Lin.