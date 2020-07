Trèo lên mái che sửa bóng đèn, cán bộ xã bị điện giật tử vong

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 18:09 PM (GMT+7)

Trong quá trình trèo lên mái che của gia đình để sửa bóng đèn, một cán bộ xã ở Hà Tĩnh không may bị điện giật rơi xuống đất và tử vong sau đó.

Ngày 8/7, ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một cán bộ địa chính xã Kỳ Sơn vừa bị điện giật ngã xuống đất khi trèo lên mái che của gia đình để sửa điện.

Nạn nhân là anh N.V.T. (41 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh), hiện đang làm công chức địa chính xã Kỳ Sơn.

Theo đó, khoảng 19h tối qua (7/7) anh T. trèo lên mái che được làm bằng tôn cao khoảng 4m trước nhà riêng ở xã Kỳ Lạc để chỉnh bóng đèn.

Thời điểm này, do rò rỉ điện nên anh T. không may bị điện giật rồi ngã xuống sân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã đưa anh T. được đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên anh T. đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/treo-len-mai-che-sua-bong-den-can-bo-xa-bi-dien-giat-tu-vong-1685193.tpo