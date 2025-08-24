Tin mới nhất về bão số 5: Tăng vọt giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, đến 18h tối nay (24/8), bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất đạt cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17; khả năng còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng mai (25/8), bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam; cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông Bắc; cường độ vẫn giữ cấp 14, giật cấp 17.

Đến trưa và chiều cùng ngày, bão đi vào khu vực đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị.

Cảnh báo, trọng tâm khu vực đất liền từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị, bao gồm vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị rủi ro cấp 4.

Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cho biết, hậu quả có thể xảy ra khi bão đạt rủi ro thiên tai cấp 4. Cụ thể:

Cây cối to, cổ thụ bị bật gốc hàng loạt. Nhà cửa không kiên cố, mái tôn, mái ngói dễ bị tốc, hư hại nặng.

Các công trình như biển quảng cáo, cột điện, đường dây cao thế, trạm biến áp… dễ bị đổ sập, chập cháy, gây mất điện diện rộng.

Gây ngập úng nghiêm trọng ở đô thị, phá vỡ hệ thống thoát nước.

Sạt lở đất ở miền núi, lũ quét ở suối, khe dốc, làm đứt giao thông.

Có thể gây vỡ đê, ngập sâu vùng cửa sông, vùng trũng ven biển.

Các khu nuôi trồng thủy sản (đầm tôm, cá lồng bè) bị cuốn trôi.

Giao thông, hạ tầng tê liệt, đường bộ: sạt lở, ngập, cầu cống hư hỏng, giao thông chia cắt. Đường biển: tàu thuyền bị chìm, mắc cạn, mất tích.

Ảnh hưởng đến đời sống - xã hội như: Mất điện, mất nước sinh hoạt nhiều ngày. Thông tin liên lạc gián đoạn.

Thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu, gia súc, thủy sản.

Có thể xảy ra thương vong lớn nếu người dân không kịp sơ tán.