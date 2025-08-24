Ukraine ban hành cảnh báo quân sự với Belarus

Lính xe tăng Belarus tham gia một cuộc tập trận ở vùng Brest vào năm 2023. Ảnh: Sputnik.

Quân đội Nga từng sử dụng lãnh thổ Belarus để mở cuộc tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Từ đó đến nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần khẳng định Minsk không có ý định tấn công Kiev và nước này chỉ hành động quân sự nếu bị tấn công trước.

Trong thông điệp mới, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Belarus hỗ trợ Moscow và đưa ra cảnh báo cứng rắn. “Chúng tôi cảnh báo Belarus không được có những hành động khiêu khích liều lĩnh, tránh tiến sát biên giới và không được khiêu khích lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine”, thông điệp của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ.

Cuộc tập trận Nga – Belarus năm nay gồm chống phá hoại, tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV), gây nhiễu điện tử và diễn tập tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết cuộc tập trận cũng sẽ có sự xuất hiện của tên lửa tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất.

Loại vũ khí này lần đầu được Nga sử dụng trong chiến đấu hồi tháng 11/2024, trong một vụ tập kích vào cơ sở Yuzhmash ở thành phố Dnipro của Ukraine.

“Tên lửa Oreshnik là thành tố quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của chúng ta – như Tổng thống Lukashenko đã yêu cầu, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi kịch bản”, ông Khrenin nói với hãng thông tấn nhà nước Belta. Ông cũng cảnh báo NATO đang lấy cuộc tập trận Zapad-2025 làm cái cớ cho các hoạt động quân sự của khối, viện dẫn việc Ba Lan triển khai 30.000 binh sĩ gần biên giới Belarus.

Belarus là nước đồng minh thân cận của Nga. Hai bên đã ký hiệp ước an ninh song phương vào tháng 12/2024. Văn kiện này cam kết hai bên sẽ bảo vệ chủ quyền của nhau bằng mọi phương tiện sẵn có. Trước đó, năm 2023, Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên lãnh thổ Belarus, lấy lý do căng thẳng với phương Tây.

Ông Lukashenko cũng kêu gọi Nga đẩy nhanh việc bàn giao hệ thống Oreshnik. Mẫu tên lửa này có thể được Nga bố trí thường trực tại Belarus vào cuối năm nay.