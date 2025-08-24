Bão số 5 giật cấp 15 đang cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 600 km

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24-8, tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 660 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/giờ.

Vị trí, đường đi của bão số 5. Ảnh nchmf.gov.vn

Đến 4 giờ ngày 25-8 tâm bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.

Sau khi vào đất liền, đến sáng 26-8, bão suy yếu dần trên khu vực Thượng Lào.

Bão số 5 gây sóng lớn và nước dâng

Trên biển, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 5-9 m, biển động dữ dội.

Từ trưa 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 9-13, giật 15; biển động rất mạnh.

Ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Trị dự báo nước dâng 0,5-1,5 m, kết hợp triều cường có nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, cửa sông và đảo ven bờ.

Mưa cực lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Từ đêm 24 đến 26-8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm; riêng Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập lụt ở vùng thấp.

Ảnh mây vệ tinh về cơn bão số 5. Ảnh nchmf.gov.vn

Thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng từ ngày 25 đến 26-8 có mưa vừa đến to, kèm dông lốc; TP.HCM chiều tối có mưa dông. Tại Trung Lào và Thượng Lào dự báo mưa 100-250 mm, có nơi trên 500 mm.

Cảnh báo

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Người dân hạn chế ra đường trong thời điểm bão số 5 đổ bộ, đề phòng gió giật mạnh và ngập lụt sâu.