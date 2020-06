Treo pano trước cổng huyện uỷ, hai người bị điện giật tử vong

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 19:04 PM (GMT+7)

Ba công nhân đang treo pano tuyên truyền trước cổng Huyện ủy Gia Lộc (Hải Dương), thì bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống đất khiến 2 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 19/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 công nhân thương vong trong lúc treo pano tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc (Hải Dương).

Theo đó, sáng cùng ngày, anh N.K.Đ (SN 1992, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương), anh H.V.T (SN 1989, xã Yết Kiêu, Gia Lộc) và anh T.V.T (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, Gia Lộc) đến treo pano ở dọc đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) do Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Gia Lộc thuê.

Đến 10h30, khi 3 người đang treo pano tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc tại số 52 đường Lê Thanh Nghị thì bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống đất. Ngay sau đó, cả 3 người này được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, anh H.V.T và anh T.V.T không qua khỏi. Anh Đ. vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công an huyện Gia Lộc phối hợp Viện KSND huyện Gia Lộc, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân 2 công nhân thiệt mạng là do bị điện giật.

Nguồn: http://danviet.vn/treo-pano-truoc-cong-huyen-uy-hai-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-5020201961951407....Nguồn: http://danviet.vn/treo-pano-truoc-cong-huyen-uy-hai-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-5020201961951407.htm