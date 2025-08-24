Bão số 5 mạnh sát cấp siêu bão, trưa mai đổ bộ vào đất liền

Chiều 24-8, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cung cấp thông tin mới về cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Bão đang cấp 13, giật cấp 15 nhưng còn khả năng mạnh thêm

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt.

Tốc độ di chuyển bão khá nhanh. Từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20-25, thậm chí trên 25km/h.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 5.

Cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh. Thời điểm tối và đêm 22-8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới (cuối cấp 6, đầu cấp 7), đến sáng 23-8 mạnh lên thành bão thì đến chiều nay đã mạnh lên cấp 13, tăng thêm 7 cấp.

Ông Lâm cho biết, lúc 13 giờ chiều nay, bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 520km, cách Hà Tĩnh khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 430km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Đáng chú ý, theo dự báo của đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Dự báo cường độ bão có thể mạnh lên cấp 13-14, một số cơ quan dự báo có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15.

Trưa mai, bão vào đất liền Thanh Hoá - Bắc Quảng Trị

Khoảng trưa và chiều mai, 25-8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị. Tuy nhiên, hoàn lưu bão rộng, nên mây bão sẽ bao trùm nhiều tỉnh, trong đó hoàn rìa Tây Bắc bão đã gây mưa cho đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội.

Về tác động của bão số 5, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m; biển động dữ dội. Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về bão số 5.

Từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16.

Từ chiều 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Về lũ, lũ quét, sạt lở đất, ở khu vực Bắc Bộ, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức BĐ1-BĐ2.

Từ đêm nay đến hết 25-8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau:

Thanh Hóa: Sông Bưởi lên mức BĐ2, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã lên trên BĐ1.

Nghệ An: Thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu sông Cả BĐ2-BĐ3.

Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông La lên mức BĐ2-BĐ3

Quảng Trị: Sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

TP. Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các tỉnh thuộc khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ (trọng tâm từ Thanh Hóa-TP.Huế).

Trên ảnh mây vệ tinh, mắt bão số 5 hiện rõ, đặc trưng của cơn bão rất mạnh Lúc 16 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão: Khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.