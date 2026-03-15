Chủ tịch Hà Nội xếp hàng bỏ phiếu

Cử tri Vũng Tàu được tặng chữ thư pháp sau khi bỏ phiếu

Lần đầu đi bầu cử sau khi sáp nhập đơn vị hành chính vào TP HCM, bà Phạm Thị Loan (68 tuổi, phường Vũng tàu) cho biết không khí năm nay có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây. Theo bà, kể từ sau khi sáp nhập vào TP HCM, công tác tổ chức đã trở nên trang trọng, chỉn chu và rộn ràng hơn hẳn. Cách thức truyền đạt tới cử tri rất kỹ lưỡng. Điều này giúp người dân chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Đứng trước hòm phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, bà Loan ưu tiên ứng cử viên trẻ, nhưng quan trọng hơn là phải có trí tuệ, tức là có trình độ. Theo bà, chỉ khi có trình độ, họ mới có thể chuyển hóa được các chủ trương, công việc thành những kết quả thực tế cao nhất.

Cử tri được tặng chữ thư pháp sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Trường Hà

Bà Loan kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa, sát sao với những vấn đề thực tế mà cử tri đặt ra, từ đó mang lại sự phát triển vượt bậc cho đời sống nhân dân so với giai đoạn trước.

Một nét đặc biệt trong ngày bầu cử năm nay là sự hiện diện của các gian hàng tặng chữ thư pháp cho cử tri. Bà Loan chọn "Bình An", chính là cái đích cuối cùng của một cuộc sống tốt đẹp – nơi mọi người vui vẻ, xã hội phát triển hài hòa và không có những xung đột, xô bồ. Đây cũng chính là mong ước lớn nhất mà bà gửi gắm vào tương lai của thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Ông Công Dũng, người tặng thư pháp cho biết sẽ cùng đồng nghiệp viết tặng chữ cho tất cả các cử tri tại điểm bầu cử này.