Tổng Bí thư: Cử tri thể hiện quyền tự do, bầu người uy tín gánh vác việc đất nước

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, sáng nay cùng với gần 79 triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước, tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị đã tới dự và thực hiện nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đúng 7h sáng, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Uỷ viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Thành phố, Đại diện cấp ủy chi bộ, người có công với cách mạng, các chức sắc tôn giáo, cử tri là người cao tuổi, cử tri đi bỏ phiếu lần đầu và đông đảo các cử tri trên địa bàn đã lên bỏ phiếu để chọn ra những đại biểu ưu tú tham gia Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí ngay sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, công tác chuẩn bị bầu cử lần này được thực hiện chu đáo từ sớm trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri trong mọi hoàn cảnh đều có thể tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, lựa chọn những người mình tín nhiệm lãnh đạo đất nước, địa phương; nhấn mạnh cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó các chủ trương, định hướng và tầm nhìn phát triển đã được xác định rõ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này sau khi đã được quán triệt những vấn đề cơ bản nhất của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của các cấp, các địa phương. Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, coi như là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện được quyền tự do, quyền làm chủ của mình, trực tiếp để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác các công việc chung của đất nước cũng như các địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định, thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Đó cũng chính là mong muốn và kỳ vọng của nhân dân khi đặt niềm tin vào lá phiếu của mình.